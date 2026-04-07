Mujer acusada de rociar a un niño con gas pimienta en Leeds

7 de abril de 2026 – LEEDS, Alabama – Agencias.

Una mujer está acusada de maltrato infantil y de rociar a un menor con gas pimienta, según consta en los registros judiciales.

Christie Lashay Williams, de 37 años, fue arrestada el lunes 6 de abril y puesta en libertad bajo fianza en la cárcel del condado de Jefferson.

La policía de Leeds está a cargo de la investigación.

La policía de Leeds informó que el 8 de marzo, a la 1:45 p.m., recibieron una llamada al 7100 de Wood Carriage Lane, reportando que un niño pequeño corría por la calle pidiendo ayuda a gritos.

Según la policía, la persona que llamó dijo que el niño tenía la cara hinchada y los ojos un poco rojos. Agentes y detectives acudieron a la residencia y llevaron a dos niños pequeños al Hospital Infantil, ya que ambos afirmaron que Williams, su madre, les había rociado la cara con el gas pimienta.

La policía informó que el niño fue entrevistado posteriormente y alegó que Williams le roció el aerosol en el ojo izquierdo, el ojo derecho y la boca. Los detectives obtuvieron una orden de arresto por tortura/abuso intencional de un menor el 2 de abril.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula los aerosoles para osos como pesticidas y están diseñados para ser más potentes que los aerosoles de pimienta para defensa personal. Según la EPA, estos aerosoles se dispersan en forma de nube, no de chorro, y pueden alcanzar distancias de hasta 12 metros.

La tortura y el abuso infantil son delitos graves de clase C, que conllevan una pena máxima de 10 años de prisión.

El jefe de policía de Leeds, Paul Irwin, expresó su orgullo por sus agentes e investigadores y les reconoció la exhaustiva investigación realizada.