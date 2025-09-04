Mujer asesinada en un homicidio doméstico el jueves por la noche

4 de septiembre de 2025 – HUEYTOWN, Alabama – Agencias.

La policía de Hueytown está investigando un homicidio que ocurrió el jueves por la noche.

Según la Policía de Hueytown, el servicio de emergencias 911 recibió una llamada sobre una mujer que había sido baleada en el bloque 1700 de Robins St., en Hueytown.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a una mujer muerta dentro de una residencia.

Después de hablar con testigos, la policía determinó que el tiroteo fue de naturaleza doméstica. Las autoridades informan que el sospechoso ha sido identificado, pero no ha sido localizado en este momento.

“Creemos que se trata de un incidente aislado y que no hay peligro para el público en este momento. Nuestras oraciones están con la familia durante este momento difícil”, declaró la Policía de Hueytown.