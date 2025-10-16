Mujer con 80 % de quemaduras por ataque incendiario en Ciudad de México

Mujer con 80 % de quemaduras por ataque incendiario en Ciudad de...

16 de octubre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron este jueves sobre un ataque en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital, en el que una mujer sufrió graves lesiones con quemaduras que afectaron el ochenta por ciento de su superficie corporal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital comunicó que sus agentes se desplazaron a la calle Norte 1, ubicada en la colonia Defensores de la República, dentro de la mencionada alcaldía, tras recibir un aviso sobre un incendio en una vivienda.

Según los reportes iniciales, individuos no identificados se dirigieron a la residencia de la víctima con el propósito de cometer el acto criminal, resultando la mujer con el alto porcentaje de quemaduras. Tras el ataque, la mujer fue llevada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Más tarde, se notificó a las autoridades que los presuntos responsables de iniciar el fuego habían huido en un vehículo de alquiler, dirigiéndose hacia un hotel cercano. Los agentes lograron interceptar el taxi y dialogaron con el conductor, quien luego continuó su ruta.

Posteriormente, los oficiales acudieron a un hotel de la zona donde, según las primeras informaciones, se encontrarían dos personas adicionales con quemaduras. Sin embargo, no se pudo dar con el paradero de estas dos personas mencionadas en el reporte.

Finalmente, el dueño del establecimiento hotelero recibió indicaciones para formalizar la denuncia correspondiente. A su vez, se informó al agente del Ministerio Público sobre los hechos para que se inicien las investigaciones pertinentes del caso.