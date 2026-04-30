Mujer de Aliceville acusada de intento de asesinato tras tiroteo

30 de abril de 2026 – CONDADO DE PICKENS, Alabama – Agencias.

Una mujer enfrenta dos cargos de intento de asesinato tras un tiroteo ocurrido la madrugada de la semana pasada en Aliceville.

Ja’Karra Lamamia Windham, de 27 años, está acusada de disparar una Glock de 9 mm contra dos mujeres que se encontraban en el porche de su casa el 23 de abril, según consta en los registros judiciales.

Windham apuntó con su arma a una de las mujeres y le disparó tres veces, según los registros judiciales.

Ninguna de las mujeres resultó herida.

Las órdenes de arresto se presentaron el 29 de abril en el Tribunal de Distrito del Condado de Pickens.