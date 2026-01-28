Mujer de Birmingham acusada de homicidio imprudencial tras atropellar y matar a peatón

28 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una mujer de Birmingham ha sido arrestada, según registros judiciales, después de atropellar y matar a un peatón mientras conducía bajo los efectos de sustancias.

De acuerdo con los registros de la corte, Matina Latraice Poole atropelló y causó la muerte de Robert James Meeks, de 62 años, el 31 de mayo de 2025 a la 1:41 a. m. en Birmingham. Las autoridades informaron que Meeks caminaba por la calzada cuando fue embestido por el vehículo que conducía Poole, falleciendo a causa de un traumatismo por impacto contundente.

Los documentos judiciales indican que Poole estaba “operando un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol y/o THC” y que ha sido acusada de homicidio por imprudencia (manslaughter-reckless).

Por el momento, no hay más información disponible.