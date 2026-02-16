Inicio Alabama Mujer de Elkmont muere al caer su camioneta en estanque del condado

Mujer de Elkmont muere al caer su camioneta en estanque del condado

Por
lat_admin
-
155
0
Mujer de Elkmont muere al caer su camioneta en estanque del condado
Mujer de Elkmont muere al caer su camioneta en estanque del condado

16 de febrero de 2026 – Condado de Etowah, Alabama – Agencias.

Una mujer de Elkmont murió el lunes por la mañana después de que su camioneta se saliera de la carretera y terminara en un estanque en el condado de Etowah, según los Troopers del Estado de Alabama.

Los investigadores dicen que el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. en la Interestatal 59 cerca de la milla 181.

Los Troopers identificaron a la víctima como Mary Thompson, de 64 años. Dicen que Thompson conducía una Toyota Tundra 2024 cuando el vehículo abandonó la calzada, chocó contra un guardarraíl y se sumergió en un estanque cercano.

Thompson fue declarada muerta en el lugar.

Los Troopers del Estado de Alabama continúan investigando las causas del accidente. No se reportaron otros vehículos involucrados.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí