Mujer de Elkmont muere al caer su camioneta en estanque del condado

16 de febrero de 2026 – Condado de Etowah, Alabama – Agencias.

Una mujer de Elkmont murió el lunes por la mañana después de que su camioneta se saliera de la carretera y terminara en un estanque en el condado de Etowah, según los Troopers del Estado de Alabama.

Los investigadores dicen que el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. en la Interestatal 59 cerca de la milla 181.

Los Troopers identificaron a la víctima como Mary Thompson, de 64 años. Dicen que Thompson conducía una Toyota Tundra 2024 cuando el vehículo abandonó la calzada, chocó contra un guardarraíl y se sumergió en un estanque cercano.

Thompson fue declarada muerta en el lugar.

Los Troopers del Estado de Alabama continúan investigando las causas del accidente. No se reportaron otros vehículos involucrados.