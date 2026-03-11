Mujer de Florida acusada de intento de asesinato por presuntamente disparar a Rihanna

11 de marzo de 2026 – Farándula – Agencias.

Una mujer residente de Florida enfrenta cargos graves de intento de asesinato tras un incidente violento en el que presuntamente disparó contra la estrella del pop Rihanna. Las autoridades locales han iniciado una investigación exhaustiva sobre el suceso, que ha generado una gran conmoción en el entorno de la artista y entre sus seguidores.

Según el informe policial preliminar, el altercado ocurrió en circunstancias que aún se están aclarando. La sospechosa fue detenida poco después de que se reportaran los disparos y se encuentra bajo custodia policial sin derecho a fianza mientras se presentan las pruebas ante el tribunal. Los cargos incluyen intento de homicidio en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego.

Aunque los detalles sobre el estado de salud de la cantante se han manejado con discreción por parte de su equipo de seguridad, fuentes cercanas indican que se encuentra fuera de peligro. El equipo de Rihanna no ha emitido un comunicado oficial extenso, pero ha pedido respeto por su privacidad mientras colaboran con las fuerzas del orden para esclarecer los motivos detrás del ataque.

La policía está analizando si existía algún tipo de conexión previa entre la detenida y la artista, o si se trató de un incidente aislado provocado por una obsesión personal. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de las figuras públicas y la facilidad de acceso a armas en ciertas regiones.

Se espera que en las próximas horas se realice una audiencia judicial donde se darán a conocer más detalles sobre la evidencia recopilada en la escena y los testimonios de los testigos presentes. Por ahora, la zona donde ocurrieron los hechos permanece bajo vigilancia mientras concluyen los peritajes correspondientes.