Mujer de Florida pierde sus ahorros tras sufrir estafa de duplicación SIM

7 de mayo de 2026 – Florida – Agencias.

Patricia Escriva, una residente de Florida, vivio una pesadilla financiera cuando su telefono movil dejo de funcionar repentinamente una noche cualquiera. Lo que comenzo como una simple perdida de señal resulto ser un ataque de duplicacion de SIM, mediante el cual criminales tomaron el control de su numero telefonico. En cuestion de minutos, la victima quedo incomunicada mientras los estafadores utilizaban su identidad digital para acceder a sus cuentas personales y bancarias sin que ella pudiera recibir las alertas habituales.

El metodo utilizado, conocido como estafa de intercambio de SIM, consiste en que un atacante suplanta la identidad de la victima ante la operadora de telefonia para transferir el numero a un nuevo dispositivo. Una vez que el criminal tiene el control de la linea, puede recibir los codigos de seguridad enviados por mensaje de texto para restablecer contraseñas. Escriva relato que, tras conectarse a una red Wi-Fi, comenzo a recibir notificaciones de cambios de clave y transferencias de dinero que oscilaban entre los 800 y 1500 dolares.

La rapidez de este tipo de fraude es lo que lo vuelve sumamente peligroso, ya que los delincuentes vacian las cuentas en pocas horas. En el caso de Patricia, los atacantes utilizaron su propio dinero para pagar tarjetas de credito y seguir realizando compras fraudulentas. A pesar de sus esfuerzos por detener el ataque, la victima tardo tres dias en recuperar el control de su numero de telefono, un periodo de tiempo critico en el que su seguridad financiera estuvo totalmente expuesta.

Para evitar ser victima de esta modalidad, los expertos recomiendan no ignorar señales como la perdida repentina de servicio o la falta de recepcion de mensajes y llamadas. Si un telefono deja de funcionar sin razon aparente, es vital utilizar otro dispositivo para comunicarse de inmediato con la operadora y bloquear la linea. La prevencion incluye solicitar un PIN de transferencia a la compañia telefonica y dejar de depender de los mensajes de texto como unico metodo de verificacion de identidad.

Existen medidas adicionales para fortalecer la seguridad digital, como el uso de aplicaciones de autenticacion independientes y gestores de contraseñas unicos para cada cuenta. Tambien se aconseja activar alertas de actividad sospechosa y limitar la exposicion de datos personales en internet, ya que los estafadores suelen recopilar informacion previa mediante correos falsos. La deteccion temprana es fundamental, pues cuanto antes se reporte el incidente al banco y a la policia, menores seran las consecuencias economicas.

La historia de Escriva sirve como una advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestra identidad digital vinculada a un numero de movil. Aunque finalmente su banco le reembolso el dinero robado, la experiencia subraya que proteger el numero de telefono es hoy tan importante como resguardar una contraseña bancaria. Mantenerse informado y actuar con extrema rapidez ante cualquier irregularidad tecnica en el dispositivo puede marcar la diferencia entre un susto pasajero y una perdida financiera total.