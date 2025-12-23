Mujer de Pelham acusada de manosear y tomar fotos sexuales a una menor

Mujer de Pelham acusada de manosear y tomar fotos sexuales a una...

23 de diciembre de 2025 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Una mujer de Pelham fue arrestada en el condado de Shelby y acusada de abuso sexual infantil.

Según registros judiciales, a principios de diciembre, Lorri L. Kitchen, de 63 años, está acusada de manosear a una menor de 12 años y de tomarle varias fotos pornográficas.

Los registros indican que Kitchen le expuso los genitales a la menor y la obligó a adoptar posturas que los mantuvieran expuestos mientras le tomaba fotos.

Kitchen ingresó en la Cárcel del Condado de Shelby el lunes 22 de diciembre y permanece bajo custodia, según los registros penitenciarios.

Se le acusa de abuso sexual infantil: manoseo y producción de pornografía infantil. Se le impuso una fianza de $90,000.