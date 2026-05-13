Mujer de Shelby mordida por cascabel mientras cuidaba niños habla desde hospital

13 de mayo de 2026 – CHELSEA, Alabama – Agencias.

Una mujer de Chelsea se recupera en la unidad de cuidados intensivos después de que una serpiente de cascabel de los bosques la mordiera dos veces en el dedo índice mientras cuidaba a dos niños pequeños.

Scottie Andrews estaba cuidando a su nieta de 3 años y a un niño de 18 meses en su casa en Forest Lakes Lane cuando ocurrió la mordedura a principios de esta semana.

Los niños estaban jugando en un columpio y Andrews salió para revisar si había serpientes cerca de los juguetes, algo que dice haber hecho a propósito.

Cuando levantó un juguete del suelo, una serpiente salió con él.

“Cuando pasó, dije ‘rayos’. Cuando levanté el juguete, vino con él y me mordió dos veces”, relató Andrews.

‘Prefiero que me haya mordido a mí’

Andrews dice estar agradecida de que los niños no sufrieran daños.

“Prefiero que me haya mordido a mí que a uno de esos bebés, porque ellos probablemente no habrían sobrevivido”, comentó por teléfono desde el Grandview Medical Center, donde está siendo tratada.

En este momento, dice que le resulta difícil mover el dedo porque está muy hinchado, pero se mantiene de buen ánimo.

La rapidez de acción marcó la diferencia

Andrews llamó a sus vecinos inmediatamente después de la mordedura y los paramédicos llegaron rápido.

“El paramédico dijo que si no hubiera actuado tan rápido como lo hice, probablemente no estaría en el estado en el que estoy ahora. Sería peor”, afirmó.

El centro de control de intoxicaciones ha estado ayudando a monitorear su condición y ella ya completó el tratamiento con antídoto.

Andrews elogió al personal del hospital por su capacidad de respuesta y ayuda durante toda su atención médica.

“Son simplemente increíbles”, añadió.

Su advertencia para los demás

Andrews mantiene su jardín limpio y dice que salió específicamente a revisar si había serpientes antes de que los niños jugaran, pero la serpiente de cascabel de los bosques se camuflaba con las rocas del suelo.

Su mensaje para los demás: nunca usen sus manos descubiertas para mover objetos en el exterior.

“Pensé que estaba usando el sentido común. No recojan nada con la mano. Usen otra cosa para agarrarlo”, dijo.

Ella insta a las familias a usar siempre una azada o un rastrillo para levantar objetos en el jardín, especialmente en áreas donde pueda haber presencia de serpientes.