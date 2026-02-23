Mujer de Tuscaloosa arrestada por robar dinero a ancianos en asilo

23 de febrero de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una exempleada de un asilo de ancianos fue arrestada tras presuntamente robar dinero a más de 20 residentes, según el Fiscal General de Alabama, Steve Marshall.

La oficina de Marshall afirma que Tameko H. Green, de 52 años y residente de Tuscaloosa, era la directora financiera del centro. En ese puesto, era responsable de administrar el fondo fiduciario de los pacientes, una cuenta que se utilizaba para las necesidades diarias de los residentes. Trabajó allí durante 18 años.

La Unidad de Control de Fraude a Medicaid del Fiscal General realizó una investigación, tras una derivación del Departamento de Salud Pública de Alabama. Dicha investigación determinó que, entre enero de 2023 y septiembre de 2025, Green robó al menos $3,500 a 25 residentes.

Green está acusada de robo de propiedad en primer grado, un delito grave de clase B que se castiga con entre dos y veinte años de prisión y una multa de hasta 30.000 dólares.

Según se informa, Green se entregó en la cárcel del condado de Tuscaloosa el lunes 23 de febrero y fue puesta en libertad bajo fianza de 5.000 dólares.