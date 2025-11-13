Mujer de Tuscaloosa y su bebé de 7 meses fallecen en accidente en el condado de Bibb

Mujer de Tuscaloosa y su bebé de 7 meses fallecen en accidente...

13 de noviembre de 2025 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Una mujer de Tuscaloosa y su bebé de 7 meses fallecieron en un accidente ocurrido la tarde del miércoles 12 de noviembre en el condado de Bibb.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), dos vehículos se vieron involucrados en el accidente, que tuvo lugar alrededor de las 3 p.m. en la carretera estatal 9 del condado de Bibb, cerca de Vance Road, aproximadamente a tres millas al oeste de West Blocton.

Las autoridades informaron que Donshay Burton, de 24 años residente de Tuscaloosa, falleció cuando el automóvil que conducía chocó de frente con un vehículo conducido por Melissa Wallen, de 50 años residente de West Blocton.

Los funcionarios indicaron que el bebé de 7 meses de Burton viajaba como pasajero en el automóvil. ALEA confirmó que el bebé también falleció en el accidente.

Wallen fue trasladada a un hospital de la zona para recibir tratamiento. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

No se dispone de más detalles, ya que la División de Patrulla de Carreteras de ALEA continúa investigando el incidente.