Mujer de Vance acusada de malversar más de 10 millones de dólares de su antiguo empleador

5 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una mujer de Vance ha sido acusada en relación con la malversación de más de 10 millones de dólares de su antiguo empleador, según anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

Una acusación (information) de siete cargos presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. acusa a Laura Lynn Tucker, de 56 años, de seis cargos de fraude electrónico y un cargo de robo de identidad agravado. Junto con la acusación se presentó un acuerdo de culpabilidad, indicando que Tucker ha aceptado declararse culpable de todos los cargos.

De acuerdo con la acusación y el acuerdo de culpabilidad, Tucker trabajó para una empresa de gestión de estanques con sede en Calera, Alabama, desde el año 2000 hasta el 2024 como Gerente de Oficina/Contadora. En su función de Gerente de Oficina/Contadora, a Tucker se le asignaron múltiples tarjetas de crédito de la empresa, las cuales estaba autorizada a utilizar para pagar ciertos gastos comerciales. Sin embargo, desde aproximadamente febrero de 2020 hasta diciembre de 2024, Tucker utilizó las tarjetas de crédito asignadas a ella, tarjetas asignadas a otros empleados de la compañía y otras tarjetas de crédito pertenecientes a la empresa para pagar gastos personales por un total de más de 10 millones de dólares.

El Tribunal fijará una fecha para que Tucker presente su declaración de culpabilidad.

El FBI investigó el caso. Los fiscales federales adjuntos Brett A. Janich y Daniel S. McBrayer están a cargo del procesamiento del caso.

Una acusación (information) contiene únicamente cargos. Se presume que un acusado es inocente a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad.