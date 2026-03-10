Mujer del condado de Blount muere tras impactar su auto contra la orilla de un arroyo

Mujer del condado de Blount muere tras impactar su auto contra la...

10 de marzo de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Una mujer de Blountsville falleció después de que su auto impactara contra la orilla de un arroyo el lunes 9 de marzo.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), el accidente ocurrió alrededor de las 2 p. m. en la Carretera 49 del Condado de Blount, cerca de New Lebanon Road.

La conductora, Brandy N. Alldredge, de 44 años, conducía un Mazda 3 de 2006 que se salió de la carretera y chocó contra la orilla de un arroyo. ALEA afirma que Alldredge no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando ocurrió el accidente y fue declarada muerta en el lugar.

ALEA está investigando las circunstancias del accidente.