Mujer del condado de Jefferson acusada de delitos de narcotráfico

31 de marzo de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Una mujer de 26 años de Mount Olive fue acusada formalmente por un gran jurado federal de delitos de narcotráfico, según la Fiscalía de los Estados Unidos.

La acusación formal, que consta de tres cargos, imputa a Lekeria Antionette Toles la distribución de metanfetamina y fentanilo. Los incidentes presuntamente ocurrieron entre octubre de 2024 y enero de 2025 en el condado de Jefferson.

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

El FBI investigó el caso junto con la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de Bessemer. El fiscal federal adjunto Alan S. Kirk está a cargo del caso.