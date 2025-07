Mujer del condado de Lawrence da a luz en la acera, a pocos metros de un centro de maternidad

2 de julio de 2025 – HILLSBORO, Alabama – Agencias.

Una mujer del condado de Lawrence comparte su historia, después que su recién nacido llegara al mundo prematuramente.

Mercedes Bolden, de Hillsboro, tuvo que dar a luz a su hijo en la acera.

Bolden estaba a pocos metros de un centro de maternidad cuando dio a luz.

Sus contracciones pasaron de tener ocho minutos de diferencia a cuatro.

Bolden y su esposo condujeron hasta el Centro de Maternidad de Alabama en Huntsville, ¡pero su hijo decidió llegar antes de tiempo!

“En cuanto llegué, tuve que tirarme al suelo porque estaba a punto de nacer”, dijo Bolden.

Después de un viaje de 40 minutos a un centro de maternidad, Mercedes Bolden rompió aguas.

Bolden no tuvo tiempo de entrar corriendo.

“Él iba a salir, no iba a esperar nada”, dijo Bolden.

Bolden tuvo que tumbarse en el suelo y dar a luz con la ayuda de enfermeras en la misma acera.

Bolden comentó que, mientras daba a luz a su hijo, le preocupaba que otras personas la vieran.

“Probablemente me oyeron gritar”, dijo Bolden. “Fue una experiencia increíble”.

Por suerte, fue un proceso rápido.

Solo tuvo que pujar dos veces y nació su hijo Ivan William Bolden.

“Pasó rapidísimo, así que no tuve tiempo de preocuparme por el dolor ni nada”, dijo Bolden.

Bolden recuerda esta situación y no puede evitar reírse.

“En cuanto salió, me partí de risa porque pensé: ‘¡Ni hablar!'”, dijo Bolden. Tuve que hablar por FaceTime con mi mamá. Estaba tirada en el suelo y ella me preguntó: “¿Qué pasó?”. Normalmente, cuando alguien está tirado en el suelo, es porque se cayó y se lastimó, y ella pensó que yo me había caído ó algo así. Así que le pasé el teléfono. Y entonces mi hermana y ella se echaron a reír a carcajadas.

Esta era la tercera vez que Bolden daba a luz.

Irónicamente, dijo que, aunque tuvo que dar a luz en la acera, este fue el parto más fácil que había tenido.

Explicó que fue porque el proceso fue muy rápido.