Mujer describe cómo un ascensor se desplomó seis pisos en un hospital de Birmingham

29 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hospital de Birmingham informó que un ascensor volvió a funcionar con normalidad después de que sufriera una avería con personal del hospital dentro el miércoles por la mañana.

Un portavoz del hospital proporcionó la siguiente declaración:

“Un ascensor sufrió una breve avería esta mañana con personal dentro. Se les recomendó a todos los empleados que buscaran atención médica. Técnicos certificados en ascensores revisaron la cabina y la pusieron en funcionamiento nuevamente”.

Una mujer dijo que estaba dentro cuando la cabina del ascensor cayó seis pisos con otras siete personas dentro.

“Fue aterrador”, dijo la mujer, quien trabaja en el hospital y habló bajo condición de anonimato.

La mujer dijo que ella y otros estaban bajando en el ascensor cuando notaron que comenzó a subir.

“Nos llevó hasta arriba, al sexto piso, y nos dimos cuenta de que estábamos subiendo”, dijo la mujer. “Aceleró como si estuviera cayendo en picado, pasando todos los demás pisos, así que todos gritábamos, y luego nos dejó caer hasta el tercer piso, y cuando nos dejó caer y se estrelló en el tercer piso, se estrelló de nuevo hasta abajo”.

La mujer dice que, una vez que cayeron, tardaron entre cinco y diez minutos en rescatarla a ella y a los demás que estaban dentro.

“Había algunas mujeres mayores que gritaban, como si estuvieran sufriendo ataques de pánico, con claustrofobia y demás”, describió la mujer. “Todos intentábamos mantener la calma, pero al mismo tiempo la gente estaba en pánico. Hacía calor ahí dentro, intentamos pedir ayuda, golpeábamos la puerta, la gente decía que nos oían gritar y, como dije, nos dejó caer hasta más allá del primer piso, así que tuvieron que sacarnos a la fuerza”.

La mujer fue llevada a urgencias y afirma que deberá someterse a más evaluaciones antes de poder reincorporarse al trabajo.