Mujer fallece y otras 4 personas resultan heridas tras accidente en el condado de Etowah

Mujer fallece y otras 4 personas resultan heridas tras accidente en el...

24 de octubre de 2025 – CONDADO DE ETOWAH, Alabama – Agencias.

Una mujer falleció y un niño de un año fue hospitalizado, tras un accidente multivehicular ocurrido el 19 de octubre en el condado de Etowah.

Las autoridades informaron que Amber N. Lee, de 22 años y residente de Blountsville, falleció cuando el Camry en el que viajaba fue impactado por el conductor de una camioneta. Tras la colisión, el Camry fue impactado por otra camioneta.

El conductor del Camry resultó herido y fue trasladado al Hospital de la UAB. Un niño de un año que viajaba en el Camry también fue trasladado al hospital.

El conductor de la primera camioneta también fue trasladado al Hospital de la UAB.

Un pasajero de la segunda camioneta fue trasladado al Hospital Regional de Gadsden.

El accidente ocurrió en la carretera estadounidense 278, cerca del kilómetro 193, aproximadamente a ocho kilómetros al oeste de Attalla, en el condado de Etowah.

La División de Patrulla de Carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) continúa investigando.