Mujer hondureña exonerada en Texas tras 22 años de cárcel encara posible deportación

11 de marzo de 2026 – Texas – Agencias.

Una mujer de origen hondureño ha sido declarada inocente por el sistema judicial de Texas tras permanecer recluida injustamente por más de veinte años. Carmen Mejía, quien hoy tiene 54 años, vio cómo un juez del condado de Travis desestimó formalmente los cargos de asesinato que pesaban sobre ella. Este fallo llega después de que un tribunal de apelaciones confirmara su inocencia, cerrando un oscuro capítulo legal que comenzó hace más de dos décadas en Estados Unidos.

La evidencia que permitió esta exoneración demostró que la muerte de un lactante en el año 2003 no fue un acto criminal, sino un lamentable accidente doméstico. En el juicio original se argumentó que el menor fue herido de forma intencional, pero peritajes modernos confirmaron que las lesiones fueron causadas por el agua caliente de un calentador sin reguladores de seguridad. Ante estos hallazgos, la fiscalía admitió el error judicial y reconoció que el Estado falló al procesar a una persona inocente.

A pesar de recuperar su libertad jurídica, Mejía no pudo regresar de inmediato con su familia debido a los protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Una normativa vigente obliga a las autoridades locales a mantener bajo custodia por un periodo de 48 horas a individuos con alertas migratorias. Esta situación ha generado una fuerte indignación entre sus defensores, quienes consideran una crueldad que, tras demostrar su inocencia, deba enfrentar la posibilidad de un nuevo encierro en un centro de detención.

La trayectoria de Carmen en el país comenzó en 1995, cuando emigró desde Honduras buscando escapar de la precariedad y el abuso. Antes de su arresto, contaba con estatus de protección temporal y autorización legal para trabajar. Sus abogados de la organización Innocence Project han enfatizado que sería una injusticia extrema deportar a una mujer que sobrevivió dos décadas en prisión con la única esperanza de abrazar nuevamente a sus cuatro hijos, quienes crecieron sin su presencia.

El panorama migratorio actual en Estados Unidos añade una capa de complejidad y riesgo al destino de Mejía. Bajo las políticas de la administración de Donald Trump en 2025, se han intensificado las deportaciones aceleradas y las detenciones masivas en el interior del país. Este endurecimiento del sistema de inmigración ha provocado que el número de personas retenidas alcance cifras históricas, dejando a ciudadanos exonerados en una situación de vulnerabilidad ante las leyes federales de expulsión.

Actualmente, el juez del caso y diversos activistas de derechos civiles han solicitado a las autoridades federales que actúen con humanidad y consideren los años de vida perdidos por Mejía. La decisión final del gobierno determinará si esta mujer podrá finalmente reconstruir su futuro en suelo estadounidense o si será enviada de regreso a Honduras, enfrentando una nueva ruptura familiar tras haber vencido una batalla legal casi imposible en los tribunales de Texas.