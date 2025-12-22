Mujer muere atropellada por un vehículo en Huntsville

22 de diciembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Funcionarios de HEMSI informan que una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo en Huntsville.

El portavoz de HEMSI, Don Webster, indicó que el incidente ocurrió en Mountain Gap Road, cerca de Hill Wood Drive, alrededor de las 5:49 p. m. del lunes.

Webster indicó que la mujer caminaba por la zona cuando fue atropellada. Añadió que fue declarada muerta en el lugar.

El Departamento de Policía de Huntsville está investigando el incidente.