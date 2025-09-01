Mujer muere en tiroteo desde un vehículo en una casa de Tarrant

1 de septiembre de 2025 – TARRANT, Alabama – Agencias.

La policía de Tarrant está investigando un tiroteo desde un vehículo que causó la muerte de una mujer inocente.

El tiroteo ocurrió el 31 de agosto alrededor de las 10 p.m. en una casa en el bloque 1400 de Ford Avenue.

El jefe de policía de Tarrant, Wendell Major, dijo que creen que el tiroteo fue el resultado de una disputa entre otras dos mujeres por un vehículo. Major dice que la policía fue llamada a la casa alrededor de las 4 p.m. del domingo por un informe de un disparo, pero la sospechosa ya se había ido del lugar y nadie resultó herido.

La policía dice que alguien regresó más tarde el domingo por la noche y disparó un arma semiautomática hacia la casa.

La víctima, una mujer de 35 años, no estaba involucrada en la disputa anterior. La policía dice que ella estaba en la casa para una reunión por el Día del Trabajo.

No se han realizado arrestos.