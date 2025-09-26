Mujer muere y varias resultan heridas tras ataque de perro en el condado de Blount

26 de septiembre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Una mujer falleció tras ser atacada por un perro a principios de esta semana.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Blount, un perro estaba al cuidado de un amigo del dueño cuando este atacó a este y a otras dos personas que intentaron ayudar en Macks Way.

Las autoridades indican que el dueño del perro se encuentra en la Cárcel del Condado de Jefferson y que había estado con su amigo durante casi dos meses antes del ataque.

Las autoridades indican que el perro atacó al cuidador cuando este intentaba pasearlo. Una pareja que se encontraba de visita afirma haber intentado quitarle el perro de encima a la mujer antes de que este también atacara a los dos visitantes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Blount informa que un familiar del amigo que fue atacado primero disparó y mató al perro después de que este se zafó del ataque.

Tres personas involucradas en el ataque fueron trasladadas al hospital. Las autoridades informaron que una de las víctimas falleció el viernes 26 de septiembre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Blount indicó que el perro dio negativo en la prueba de rabia y que no se prevén cargos penales.