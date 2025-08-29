Mujer que acusó a sacerdote de Alabama de abuso sexual cuando era adolescente es arrestada

Mujer que acusó a sacerdote de Alabama de abuso sexual cuando era...

29 de agosto de 2025 – Alabama – Agencias.

Una mujer que ha acusado a un conocido sacerdote de Alabama de pagarle hasta 400.000 dólares por una relación continua que incluía sexo ha sido arrestada.

Heather Lynn Jones, de 33 años, está acusada en el condado de Marshall de ejercer la abogacía sin licencia.

A principios de este mes, Jones llevó sus acusaciones contra el sacerdote, Bob Sullivan, párroco de Our Lady of Sorrows en Homewood, al periódico británico The Guardian.

En ese artículo, la madre de dos hijos del norte de Alabama dijo que estaba estudiando para convertirse en abogada.

Jones fue ingresada en la cárcel del condado de Marshall a las 12:21 p.m. del 21 de agosto, según muestran los registros de la cárcel.

Fue puesta en libertad al día siguiente tras pagar una fianza de 6.000 dólares que fue asegurada a través de un fiador.

Los registros judiciales muestran que su fianza se fijó inicialmente en 1.000 dólares, pero se incrementó después de que diera positivo en la prueba de metanfetamina.

En los documentos judiciales, Jones se identificó como “defensora/estudiante de derecho”.

Según su perfil de LinkedIn, Jones obtuvo una licenciatura en psicología de la Universidad de Argosy, una universidad privada con fines de lucro que cerró todos sus campus el 8 de marzo de 2019.

La fiscal de distrito del condado de Marshall, Jennifer Bray, cuya oficina está procesando a Jones por el cargo de delito menor, dijo que la mujer estaba tratando de representar legalmente a un hombre de 36 años en la corte.

“Es alguien que está en nuestro programa de la corte de drogas”, dijo Bray sobre el hombre.

“(Él) tiene un historial bastante largo”.

Bray dijo que podría ser su novio y que ella le estaba ofreciendo asistencia legal. “Parece que están en una relación”, dijo Bray.

“Ella presentó algunas mociones actuando como abogada, y ella no es abogada”, dijo Bray. “Ella estaba presentando mociones para una audiencia. De hecho, vino a la corte y trató de argumentar como abogada”.

Jones, contactada por teléfono por el Alabama Media Group el jueves, se le preguntó si podía responder preguntas sobre sus acusaciones contra Sullivan.

“¿Tienes algunas preguntas que quieras hacerme?”, dijo.

Al decirle que serían preguntas sobre las acusaciones contra el sacerdote y las acusaciones de que practicó la abogacía sin licencia en el condado de Marshall, colgó al periodista.

Los registros judiciales no mencionan a un abogado para comentar en nombre de Jones sobre su arresto.

La fiscal de distrito dijo que no se había enterado de las acusaciones del sacerdote hasta que un periodista le preguntó sobre la conexión.

Consultó con un asistente del fiscal de distrito que vio a Jones en la sala del tribunal y había visto la foto de ella que fue publicada por The Guardian.

“Es ella, sin duda, en su opinión”, dijo Bray.

The Guardian informó que Jones dijo que conoció a Sullivan en 2009 cuando tenía 17 años, bailando en un club de striptease donde Sullivan era un cliente, aunque la edad legal para una bailarina exótica es 19.

Él le ofreció dinero para comenzar una relación sexual y se ofreció a pagarle 273.000 dólares para que firmara un documento legal de no divulgación, según The Guardian.

Jones, quien accedió a que The Guardian hiciera pública su identidad, compartió una copia sin firmar del acuerdo de no divulgación con el periódico.

También proporcionó una copia de un mensaje del 27 de marzo de la dirección de correo electrónico de la parroquia de Sullivan, Our Lady of Sorrows, que tenía la frase: “Alguien te llamará para que firmes el acuerdo de no divulgación”.

The Guardian dijo que ella compartió registros bancarios que muestran que cuatro días después de ese correo electrónico, Jones recibió una transferencia bancaria de 136.500 dólares de una cuenta a nombre de la oficina de abogados del sacerdote.

Ella recibió otra transferencia bancaria de 136.500 dólares de la misma cuenta de la oficina de abogados un día después, indicaron los registros bancarios, según el informe de The Guardian.

The Guardian también informó que ella compartió registros de más de 125 transacciones diferentes desde el 18 de julio de 2024 hasta el 26 de marzo de este año, mostrando que una cuenta de Venmo a nombre de Sullivan pagó casi 120.000 dólares a Jones.

Los registros públicos muestran que Jones compró una casa el 15 de abril de 2025 en Valder Johnson Road en Albertville por 182.5000 dólares.

Jones, en una declaración a la Diócesis de Birmingham y a The Guardian, escribió que había asistido a los servicios de la iglesia durante su juventud y que tenía dificultades para reconciliar el “papel público y el comportamiento privado” de Sullivan.

Sullivan, de 61 años, anunció el 2 de agosto que se tomaría una baja personal de sus deberes como párroco de la Iglesia de Our Lady of Sorrows en Homewood a partir del 4 de agosto.

Él permanece de baja de la iglesia en medio de la investigación en curso de las acusaciones de Jones. Los esfuerzos para contactar a su abogado para un comentario no tuvieron éxito.

Los cargos del condado de Marshall contra Jones están programados para juicio en octubre.