Múltiples carriles de la I-65 cerrados tras incendio de vehículo en el condado de Shelby

Múltiples carriles de la I-65 cerrados tras incendio de vehículo en el...

10 de septiembre de 2025 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Varios carriles fueron cerrados después que el incendio de un vehículo causara tráfico pesado y embotellamientos en Pelham.

La policía de Pelham informa que las labores de limpieza continúan después de que un camión de 18 ruedas se incendiara en la I-65 sur, en la salida 246.

Según las autoridades, el incendio posiblemente se originó con los frenos ó las llantas del camión que transportaba productos alimenticios.

En el momento del accidente, la policía informa que todos los carriles de la interestatal estaban cerrados, pero a las 4:50 p. m., un carril se reabrió.

Además de los servicios de emergencia, la policía informa que Obras Públicas de Pelham también acudió al lugar para ayudar a despejar la interestatal.

No se reportaron heridos en el accidente.