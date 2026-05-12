Multitudinarias marchas en Argentina reclaman fondos para la universidad pública

12 de mayo de 2026 – Buenos Aires – EFE.

Una masiva movilización recorrió las calles de Buenos Aires y las principales ciudades de Argentina este martes para denunciar la crisis financiera que atraviesan las universidades públicas. Cientos de miles de manifestantes, incluyendo alumnos, docentes y gremios, exigieron al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. La marcha culminó en la histórica Plaza de Mayo, donde se visibilizó el malestar social ante el recorte presupuestario que afecta el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior en todo el territorio nacional.

Los organizadores estimaron una convocatoria cercana al millón y medio de personas, reflejando una preocupación generalizada por la movilidad social y la ciencia nacional. Representantes académicos, como el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtieron que el ajuste fiscal está vaciando el sistema público de calidad. Según informes técnicos, el presupuesto destinado a la educación superior ha caído a sus niveles más bajos desde 1989, lo que pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores universitarios y la formación de futuros profesionales.

El conflicto escaló debido a los vetos presidenciales impuestos por Milei a las leyes de financiamiento aprobadas por el Congreso en los últimos años. A pesar de que el Parlamento logró revertir algunas de estas decisiones y existen fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a transferir los fondos, el Gobierno ha decidido apelar estas sentencias ante la Corte Suprema. Esta negativa oficial a aplicar las normas de inversión educativa ha generado un clima de tensión constante entre la comunidad académica y la administración central.

La falta de recursos económicos ya impacta directamente en la infraestructura y en los servicios esenciales de las casas de altos estudios, incluyendo sus hospitales escuela. Trabajadores del sector sanitario denunciaron la falta de insumos básicos para cirugías y el deterioro edilicio, lo que afecta no solo la atención de pacientes de todo el país, sino también la capacitación práctica de estudiantes de medicina y enfermería. El recorte salarial también ha provocado una ola de renuncias docentes y un incremento en la deserción estudiantil por la falta de becas de apoyo.

Estudiantes nacionales y extranjeros expresaron su temor por el futuro de la gratuidad universitaria, un pilar del sistema educativo argentino desde mediados del siglo pasado. Los testimonios recogidos durante la jornada coinciden en las dificultades diarias para cursar, mencionando desde la carencia de materiales básicos hasta la imposibilidad de sostener los estudios mientras trabajan para cubrir sus necesidades básicas. La universidad pública es vista por los manifestantes como la herramienta fundamental para el desarrollo del país que hoy se encuentra amenazada por la austeridad extrema.

Mientras la oposición política y referentes culturales se sumaron al reclamo ciudadano, el partido oficialista La Libertad Avanza minimizó la relevancia de la protesta. A través de comunicados oficiales, el Gobierno de Milei calificó la movilización como un acto político partidario y reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal por encima de cualquier otra demanda sectorial. A pesar de esta postura, la magnitud de la marcha evidencia una presión creciente sobre la gestión actual en medio de una caída en la imagen positiva del presidente por el impacto del ajuste económico.