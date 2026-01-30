Multitudinarias marchas en Nueva York durante la jornada de apoyo nacional a Mineápolis

30 de enero de 2026 – Nueva York – EFE.

Gran cantidad de ciudadanos en Nueva York se congregaron recientemente para expresar su rechazo a las medidas migratorias implementadas por la administracion de Donald Trump en Mineapolis. A pesar de las temperaturas extremadamente bajas, los asistentes protestaron por el fallecimiento de dos personas a manos de oficiales federales, situacion que ha provocado tensiones constantes con los habitantes locales.

La movilizacion formo parte de un llamado a nivel nacional que instaba a la poblacion a detener sus actividades cotidianas, evitando asistir a sus empleos, centros de estudio o realizar compras. El objetivo principal de esta huelga fue mostrar apoyo total a la ciudad de Mineapolis en su intento por expulsar a los agentes de inmigracion de sus vecindarios.

Los participantes se reunieron en la conocida plaza de Foley Square, ubicada muy cerca de las oficinas centrales del servicio de control de aduanas, preparados para soportar el clima invernal que afecta a la region. Desde ese punto iniciaron una caminata por las vialidades cercanas mientras coreaban mensajes de protesta y levantaban pancartas contra la presencia de la agencia federal.

En los carteles exhibidos se observaban frases que comparaban a la agencia de inmigracion con cuerpos represivos historicos y mensajes que solicitaban justicia para quienes han perdido la vida en instalaciones de detencion. Tambien se mostraron fotografias de diversos migrantes fallecidos como una forma de visibilizar las consecuencias de las politicas vigentes.

Representantes de organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes en Nueva York exigieron que se detenga la violencia contra sus comunidades. Los portavoces enfatizaron la necesidad de que los agentes federales abandonen los barrios residenciales para evitar que sigan ocurriendo tragedias que afecten a las familias de la zona.

La molestia social se intensifico tras los casos de Renee Gold y Alex Pretti, dos personas de treinta y siete años que murieron en incidentes con oficiales migratorios durante el mes de enero. Estos eventos, sumados a las criticas de empresarios y personalidades publicas, han puesto bajo la lupa el comportamiento y los metodos utilizados por las autoridades federales.