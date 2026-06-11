Mundial 2026 arranca en México con histórica ausencia política

Qué pasó : La jornada inaugural del Mundial 2026 se celebró sin la presencia de jefes de Estado en las gradas del Estadio Ciudad de México.

: La jornada inaugural del Mundial 2026 se celebró sin la presencia de jefes de Estado en las gradas del Estadio Ciudad de México. Por qué importa : Claudia Sheinbaum rompió una tradición de casi siete décadas al convertirse en la primera mandataria anfitriona que decide no asistir a la apertura.

: Claudia Sheinbaum rompió una tradición de casi siete décadas al convertirse en la primera mandataria anfitriona que decide no asistir a la apertura. El dato clave: La máxima representación oficial en el palco quedó en manos de funcionarios de segundo nivel y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Mandatarios de México, EE. UU. y Canadá se ausentan de la inauguración mundialista

La Copa del Mundo 2026 inició con una edición inédita marcada por el mayor número de selecciones en su historia y por un palco presidencial vacío. Ni la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ni los líderes de los países coorganizadores, Donald Trump (Estados Unidos) y Mark Carney (Canadá), acudieron al evento.

A esta ola de ausencias en el Estadio Ciudad de México se sumó el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuyo equipo disputó el primer partido del certamen. Ante este panorama, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, se convirtió en la personalidad más destacada dentro del recinto.

Claudia Sheinbaum rompe tradición oficial para ver el partido con el pueblo

La decisión de Sheinbaum de no asistir rompe con una costumbre internacional que se mantenía de forma ininterrumpida desde el Mundial de 1958 en Suecia. La mandataria mexicana prefirió regalar su boleto de acceso a una joven indígena y trasladarse a un Fan Fest de la capital.

Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que este acto refleja congruencia con la política de su administración. Lejos de afectar la imagen del país, la medida sustituye los viejos esquemas promocionales gracias al impacto actual de las redes sociales.