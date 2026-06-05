Mundial 2026: EE. UU. aprueba visas de la selección de Irán

Qué pasó: El gobierno de Estados Unidos emitió oficialmente las visas de ingreso para los futbolistas y cuerpo técnico de la selección nacional de Irán.

Por qué importa: La medida destraba la crisis geopolítica y migratoria que ponía en riesgo la participación del combinado asiático en la Copa del Mundo.

El dato clave: La embajada estadounidense en Ankara procesó los permisos a solo diez días del debut oficial del equipo en Los Ángeles.

Estados Unidos autoriza el ingreso del equipo iraní para la Copa del Mundo

El gobierno estadounidense garantizó de forma oficial la emisión de visados para la selección de fútbol de Irán. Con esta medida, la administración norteamericana disipa la incertidumbre sobre la participación de la escuadra asiática en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, confirmó que la delegación tramitó exitosamente sus permisos en la oficina consular de Ankara. La decisión aplica una excepción deportiva sobre las estrictas restricciones migratorias que Washington mantiene vigentes contra los ciudadanos de la República Islámica.

Sedes, rivales y debut de Irán en el grupo G del torneo

El combinado de Irán, uno de los primeros clasificados al certamen de 48 países, concentrará su base de operaciones en México. Sin embargo, tendrá que cruzar la frontera norte de forma constante para disputar sus compromisos de la primera fase asignados en territorio estadounidense.

La selección asiática jugará la fase de grupos en las ciudades de Los Ángeles y Seattle. El debut oficial de los iraníes está programado para el próximo 15 de junio ante Nueva Zelanda en el Grupo G, sector que comparten con los representativos de Bélgica y Egipto.