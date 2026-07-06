Mundial 2026 elimina a Portugal y a los tres anfitriones

España y Bélgica clasificaron a los cuartos de final tras vencer a Portugal y Estados Unidos respectivamente.

La Copa del Mundo se quedó sin países organizadores tras las eliminaciones de Canadá, México y el combinado estadounidense.

Cristiano Ronaldo se despidió de su sexto mundial histórico sin lograr conquistar el ansiado título internacional.

España tumba a Portugal y Bélgica golea al último anfitrión

La selección de España avanzó a los cuartos de final tras derrotar de forma agónica a Portugal por 1-0 en Dallas. Un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 91 decantó el clásico ibérico en favor del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Por su parte, Bélgica arrolló por 1-4 a Estados Unidos en el Estadio de Seattle con un doblete definitivo de Charles De Ketelaere. Con este resultado, el bando norteamericano se despide del torneo, dejando al certamen sin ninguno de sus tres países anfitriones en carrera.

El adiós definitivo de Cristiano Ronaldo y el próximo cruce en Los Ángeles

La eliminación portuguesa marca el fin de una era para Cristiano Ronaldo, quien cerró su sexta participación histórica en los mundiales. El legendario delantero de 41 años culmina su andadura en la cita de 2026 habiendo disputado cinco encuentros y anotando tres goles.

Tras superar con éxito la ronda de octavos de final, España y Bélgica se verán las caras en un electrizante compromiso internacional. El choque por el pase a las semifinales se disputará el próximo 10 de julio en la ciudad de Los Ángeles.