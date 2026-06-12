Mundial 2026: Estados Unidos golea a Paraguay en debut histórico

La selección de Estados Unidos aplastó 4-1 a Paraguay en el inicio del Grupo D del Mundial 2026.

El triunfo consolida el proyecto de Mauricio Pochettino y coloca al anfitrión como líder absoluto de su zona.

El delantero Folarin Balogun brilló en Los Ángeles al convertirse en el primer máximo goleador con un doblete.

Arrollador inicio del conjunto de Pochettino en la Copa del Mundo

La selección masculina de Estados Unidos firmó un estreno ideal en el Mundial 2026 tras vencer contundentemente a Paraguay por 4-1. El cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino demostró superioridad física y ofensiva ante un rival replegado. Con este resultado, el equipo norteamericano asume el liderato del Grupo D.

El partido se abrió temprano en el Estadio de Los Ángeles por un autogol del defensor guaraní Damián Bobadilla al minuto 7. Posteriormente, la gran figura del encuentro, Folarin Balogun, amplió la ventaja con anotaciones a los minutos 31 y 45+5. La sólida propuesta táctica anuló la estrategia del técnico paraguayo Gustavo Alfaro.

Reacción de la Albirroja y cierre definitivo en Los Ángeles

En el segundo tiempo, Paraguay mostró una ligera mejoría con el ingreso de Mauricio Magalhaes, quien descontó en el minuto 72. A pesar de este tanto, los locales mantuvieron el control absoluto del juego en este magno evento de deportes. Finalmente, Giovanni Reyna selló la goleada en el tiempo de compensación.

El histórico compromiso, que congregó a más de 70.000 espectadores, contó con la presencia de celebridades mundiales como Tom Cruise y Bill Gates. En la próxima jornada, programada para el viernes 19 de junio, Estados Unidos jugará frente a Australia en Seattle. Paraguay intentará recuperarse ante Turquía en Santa Clara.