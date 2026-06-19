Mundial 2026: Festejo deja 40 toneladas de basura en CDMX

La celebración por la victoria de la selección mexicana ante Corea del Sur dejó un acumulado de 40 toneladas de residuos en la capital del país.

El festejo generó severas críticas en redes sociales debido a los daños en áreas verdes, mobiliario urbano y la gran acumulación de suciedad.

Un operativo de la SOBSE con más de 300 trabajadores y 23 vehículos limpió el Paseo de la Reforma tras reunir a 400.000 aficionados.

Triunfo de la selección mexicana satura de residuos a Ciudad de México

La histórica victoria de la selección mexicana por 1-0 contra Corea del Sur en el Mundial 2026 desató una euforia desmedida en las calles. La madrugada del viernes, el júbilo de los aficionados dejó un saldo de 40 toneladas de basura y residuos sólidos en los principales puntos de reunión de la capital.

Las autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) reportaron afectaciones en el Centro Histórico y las zonas de FanFest. El Paseo de la Reforma, entre la fuente de la Diana Cazadora y la Avenida Juárez, concentró la mayor parte de los desechos tras el evento deportivo.

Operativo de limpieza y críticas tras la clasificación en el Mundial 2026

Un contingente de 400.000 personas se congregó desde el Ángel de la Independencia para celebrar el pase matemático del equipo de Javier Aguirre a los dieciseisavos de final. El escenario final incluyó toneladas de latas, vidrio y plásticos dispersos, lo que obligó a activar un despliegue de limpieza urgente a las 5 de la mañana.

Más de 300 trabajadores, apoyados por 23 vehículos y seis hidrolavadoras, intervinieron la principal avenida para restablecer la circulación vehicular. Ante la suciedad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, exhortó a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos, mientras las redes sociales se inundaban de reclamos ecológicos.