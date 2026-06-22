Mundial 2026: Noruega clasifica con un Haaland imparable

La selección de Noruega venció 3-2 a Senegal y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El equipo nórdico rompió una sequía de 28 años sin superar la fase de grupos en el torneo máximo del fútbol.

El delantero Erling Haaland lideró el triunfo con un doblete decisivo en el MetLife Stadium.

El show de Erling Haaland mete a Noruega entre los 32 mejores

El combinado dirigido por Stale Solbakken aseguró su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar a Senegal en un electrizante partido. Con este resultado histórico, el conjunto europeo vuelve a trascender en una cita mundialista tras casi tres décadas de ausencia en estas instancias.

La gran figura de la noche fue Erling Braut Haaland, quien desarmó la estrategia del técnico Pape Thiaw. El atacante del Manchester City firmó un doblete determinante, alcanzando la impresionante cifra de 59 goles en 51 partidos internacionales con su seleccionado.

Goles y desarrollo técnico del partido en Nueva York/Nueva Jersey

El lateral Marcus Pedersen abrió la cuenta para los nórdicos tras un grave error defensivo del capitán senegalés Kalidou Koulibaly. Posteriormente, las asistencias precisas de Martin Odegaard y Patrick Berg le permitieron a Haaland batir al guardameta Edouard Mendy.

A pesar del esfuerzo de Senegal, que reaccionó gracias a un doblete de Ismaila Sarr con pases de Sadio Mané, el marcador terminó favoreciendo a los europeos. El MetLife Stadium vibró ante 80.545 espectadores que celebraron la histórica clasificación de la marea roja.