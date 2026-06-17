Mundial 2026: RD Congo amarga el debut de Portugal

La República Democrática del Congo empató 1-1 frente a Portugal en el inicio de la fase de grupos.

El resultado trastoca los planes del equipo europeo y deja el sector completamente abierto para la clasificación.

Yoane Wissa marcó un gol histórico al ser la primera anotación del cuadro congoleño en una Copa del Mundo.

Histórico empate de RD Congo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

El arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 trajo la primera gran sorpresa en el Houston Stadium de Texas. La selección de la República Democrática del Congo firmó un impactante empate 1-1 contra el combinado de Portugal, rompiendo todos los pronósticos deportivos iniciales.

El partido comenzó con dominio luso gracias a un gol de cabeza del mediocampista Joao Neves a los seis minutos de juego. Sin embargo, el orden táctico de los Leopardos dio frutos en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Yoane Wissa sentenció la paridad definitiva.

Fallas tácticas de los lusos y el exigente calendario del grupo

La escuadra dirigida por Roberto Martínez mostró serias dificultades de conexión en su zona ofensiva, dejando al capitán Cristiano Ronaldo completamente aislado. A pesar del ingreso de atacantes como Rafael Leao y Gonçalo Ramos en el complemento, la defensa liderada por Chancel Mbemba neutralizó cada llegada.

Este resultado obliga a ambas naciones a modificar sus planificaciones de cara a las próximas jornadas del torneo internacional. Portugal buscará recuperarse ante Uzbekistán el 23 de junio en Texas, mientras que el conjunto africano viajará a Guadalajara para medir fuerzas contra Colombia.