Mundial de Fútbol 2026 provoca blindaje policiaco en el Zócalo de México

25 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades de la Ciudad de México implementaron este lunes un fuerte operativo de seguridad para resguardar la Plaza de la Constitución e impedir que miles de docentes instalaran un campamento de protesta en el sitio. Esta acción gubernamental ocurre a pocas semanas de que inicie el Mundial de Fútbol 2026, coincidiendo con las labores de montaje del FIFA Fan Festival en la emblemática plaza pública. Dicho espacio interactivo albergará las pantallas gigantes para la transmisión de los encuentros del torneo internacional que se inaugurará formalmente en la capital mexicana el próximo 11 de junio.

Durante el despliegue operativo, elementos de la policía antimotines bloquearon de forma estratégica las vialidades de ingreso al primer cuadro del Centro Histórico y replegaron a los contingentes hacia arterias viales cercanas como la calle 5 de Mayo. En esos puntos, los miembros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron públicamente haber recibido golpes, empujones y el uso de sustancias químicas irritantes al momento de intentar ingresar a la explanada principal. Los docentes quedaron varados en los alrededores con sus pertenencias, mientras las filas policiales resguardaban la zona donde los peatones y visitantes internacionales transitaban de manera habitual.

Los representantes del magisterio, particularmente de las agrupaciones originarias de Oaxaca, señalaron que las actuales medidas de contención demuestran que la administración pública prefiere cuidar la reputación internacional del país antes que solucionar sus peticiones laborales y de jubilación. Manifestantes recordaron promesas previas sobre la modificación del esquema de pensiones para los servidores del sector educativo y criticaron que se de prioridad a eventos de entretenimiento masivo. Según sus declaraciones, el palacio presidencial ha abierto sus puertas a figuras del espectáculo mundial pero mantiene cerrados los canales de comunicación directa con los trabajadores locales.

A pesar de los cercos de seguridad y los enfrentamientos en las calles perimetrales, las cuadrillas de trabajadores continuaron con las labores de ensamblaje de las grandes estructuras metálicas y pantallas frente al Palacio Nacional. Para el colectivo de maestros en protesta, el contraste entre los preparativos del certamen deportivo de la FIFA y el rechazo a sus demandas laborales evidencia una política que prioriza el espectáculo sobre los derechos sociales. La movilización magisterial cuenta ya con la presencia de miles de educadores en la zona metropolitana y se espera el arribo constante de más apoyo desde diversas regiones de la república mexicana durante las siguientes jornadas.

Los líderes de la organización sindical comunicaron que no tienen intenciones de retirarse de la zona centro y que insistirán en ocupar la plaza principal por considerarla un espacio civil de libre acceso para toda la ciudadanía. Los manifestantes confirmaron que mantendrán sus campamentos provisionales en las vialidades aledañas y planificarán nuevas estrategias de ingreso al cuadro central. Esta situación eleva la tensión en la agenda pública de la capital ante la inminente llegada de una gran cantidad de visitantes extranjeros y medios de comunicación globales que cubrirán las actividades del campeonato mundial de balompié.

La agenda de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contempla un incremento en la intensidad de las protestas previas a la convocatoria de un cese de actividades general programado para el inicio de junio. Entre las principales demandas del sector se encuentran aumentos salariales significativos, la anulación de normativas educativas previas y la reestructuración profunda del sistema de seguridad social. Los voceros de los educadores advirtieron que la base trabajadora se encuentra plenamente organizada y dispuesta a mantener las medidas de presión e incluso decretar un paro nacional completo de labores educativas mientras se desarrolla la competencia deportiva internacional.