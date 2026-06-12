Mundial de la FIFA arranca con show de Katy Perry y Anitta

Qué pasó: La FIFA inauguró la Copa del Mundo en Estados Unidos con un espectáculo musical liderado por Katy Perry, Anitta, Lisa y Future.

La FIFA inauguró la Copa del Mundo en Estados Unidos con un espectáculo musical liderado por Katy Perry, Anitta, Lisa y Future. Por qué importa: El certamen estrena un formato masivo de 104 partidos bajo extremas medidas de seguridad debido a tensiones geopolíticas con Irán.

El certamen estrena un formato masivo de 104 partidos bajo extremas medidas de seguridad debido a tensiones geopolíticas con Irán. El dato clave: Estados Unidos albergará 78 de los 104 encuentros en 11 sedes, coronando al campeón el próximo 19 de julio.

Inauguración del Mundial en Los Ángeles reúne a estrellas de la música

El Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, fue el escenario de la apertura de la Copa del Mundo de la FIFA. Las cantantes Katy Perry y Anitta encabezaron el show previo al partido inaugural entre la selección de Estados Unidos y Paraguay por el grupo D.

La gala fusionó el pop global con la cultura local de la costa oeste mediante réplicas de la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood. Al evento asistieron altas autoridades como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña, además de celebridades como Tom Cruise y David Beckham.

Sedes de la Copa del Mundo y el desafío de seguridad con Irán

Esta edición del torneo se jugará principalmente en suelo estadounidense, país que albergará 78 compromisos distribuidos en 11 ciudades estratégicas de la nación, incluyendo Nueva York, Miami, Seattle y San Francisco. La gran final por el título mundial se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Sin embargo, el plano deportivo comparte protagonismo con un riguroso despliegue de seguridad internacional en la Costa Oeste. La participación de la selección de Irán en Los Ángeles y Seattle se desarrollará bajo estricto escrutinio debido a las tensiones políticas vigentes entre Washington y Teherán.