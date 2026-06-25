Mundo Vespa: Roma celebra el 80º aniversario del scooter

Miles de aficionados se congregan en Roma para rendir tributo al legendario scooter nacido en el año 1946.

El evento reúne a delegaciones globales y clubes internacionales en cuatro intensas jornadas de actividades.

La masiva concentración celebra el diseño clásico e histórico de este ícono mecánico en su país de origen.

El Foro Itálico de Roma reúne a miles de motociclistas de todo el planeta

El complejo deportivo del Foro Itálico acoge una cita histórica que se extenderá hasta el próximo 28 de junio. El evento conmemora las ocho décadas del nacimiento de un vehículo que trascendió su uso económico de posguerra. Hoy en día, es considerado un símbolo viviente del diseño industrial italiano.

La masiva reunión congrega a apasionados de las dos ruedas procedentes de diversas partes del Mundo. Entre los asistentes destacan delegaciones de España, Alemania, Chile, México y Filipinas. Todos los clubes coinciden en resaltar la hermandad transatlántica que despierta este legendario ciclomotor.

Desfiles, rallyes y la mística analógica de los motores vintage

El cronograma de actividades incluye competencias del campeonato europeo de rallye, espectáculos musicales y un concurso de elegancia. Asimismo, el punto culminante de la festividad se vivirá este sábado con un multitudinario desfile. El recorrido transitará por las avenidas y calles principales de la capital italiana.

Pese a la introducción de modelos eléctricos en el mercado desde 2018, los puristas defienden el valor analógico del motor tradicional. Los conductores reivindican la mística de los bloques clásicos de dos tiempos y su inconfundible sonido rítmico. Para los coleccionistas, este diseño mantiene intacta una esencia reconocible a nivel global.