Murió Dolly Parton la leyenda de la música country a los 80 años

Murió Dolly Parton la leyenda de la música country a los 80...

Fallece a los 80 años Dolly Parton, la legendaria cantante y compositora estadounidense conocida mundialmente como la reina de la música country.

Su deceso enluta a la industria musical global, marcando el fin de una carrera artística de más de seis décadas llenas de éxitos icónicos.

La artista dejó un legado inolvidable con temas como ‘Jolene’ y ‘9 to 5’, además de su destacada labor filantrópica.

El legado eterno de la reina del country

La música internacional se viste de luto tras confirmarse la partida de una de las figuras más influyentes del género. Con una trayectoria de más de sesenta años, la artista dejó una huella imborrable en la historia de la cultura popular.

Su inconfundible voz y su talento para la composición cautivaron a generaciones enteras en todo el mundo. Temas legendarios como ‘9 to 5’ y ‘Jolene’ consolidaron su estatus como un ícono indiscutible de la industria discográfica global.

Últimos proyectos y confirmación oficial de su partida

Meses atrás, la preocupación por su salud había aumentado entre sus seguidores tras cancelar compromisos profesionales. Sin embargo, se mantuvo activa y recientemente compartió un emotivo proyecto musical junto a grandes figuras para recaudar fondos benéficos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de un emotivo mensaje en redes sociales. En él destacó su enorme impacto familiar, profesional y su legado imborrable en la historia de la música.