Naomi Osaka vence a Muchova y avanza a semifinales en Nueva York

3 de septiembre de 2025 – Nueva York – EFE.

La tenista japonesa Naomi Osaka logró una importante victoria en el Abierto de Estados Unidos al vencer a la checa Karolina Muchova. Este triunfo le ha permitido a Osaka avanzar a las semifinales del torneo, una instancia a la que no llegaba desde hacía cinco años. Su próxima rival será la estadounidense Amanda Anisimova. Esta victoria marca un regreso significativo para la ex número uno del mundo.

Osaka, que ha ganado cuatro títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera, se impuso a Muchova, la número 13 del mundo, con un marcador de 6-4 y 7-6(3) en un partido que duró una hora y 49 minutos. Con esta victoria, la jugadora de 24 años alcanza sus primeras semifinales de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2021, torneo en el que se proclamó campeona.

Tras sellar su pase, Osaka se mostró muy emocionada en la pista. Expresó que este logro significa mucho para ella y se mostró sorprendida de no estar llorando. Agradeció el arduo trabajo de su equipo, el cual, según sus palabras, el público no ha podido ver, y se mostró contenta por estar sana. Su victoria es el resultado de un gran esfuerzo y dedicación.

El enfrentamiento entre Osaka y Muchova en esta edición del Abierto de Estados Unidos fue una revancha. En el torneo anterior, la checa había logrado eliminar a la japonesa en la segunda ronda. Desde aquel encuentro, Osaka ha trabajado arduamente para recuperar su nivel, lo que la ha llevado de nuevo a la élite del tenis mundial. El partido de hoy fue muy disputado, con ambas jugadoras mostrando gran solidez en su servicio.

En el segundo set, Muchova tuvo que solicitar atención médica por molestias en el muslo izquierdo. A pesar de esto, logró quebrar el servicio de Osaka en dos ocasiones, pero la japonesa respondió de inmediato recuperando los quiebres. El partido se definió en un desempate en el que Osaka mostró su mejor tenis, dominando a su rival con potentes golpes y asegurándose la victoria en su segunda bola de partido.

Con esta destacada actuación, Naomi Osaka se asegura un ascenso en el ranking de la WTA, donde se proyecta que alcanzará al menos el puesto 14. Esta será la primera vez que la japonesa regresa al Top 20 desde el año 2022. Su regreso a las semifinales de un Grand Slam después de una docena de participaciones es un claro indicio de su recuperación y del gran momento que está viviendo en su carrera.