Narcotraficante condenado a más de veintidós años de prisión

20 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de Birmingham ha sido sentenciado por tráfico de drogas, anunció la Fiscal Federal Prim F. Escalona.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Madeline H. Haikala, sentenció a Bryant Lamar Robertson, de 39 años, de Birmingham, Alabama, a 275 meses de prisión por posesión con intención de distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, posesión de un arma de fuego para la promoción de un delito de violencia o un delito de tráfico de drogas, y por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

Según los documentos judiciales, el 14 de agosto de 2024, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson (JCSCO) intentaron realizar una parada de tráfico a Robertson, pero él huyó. Robertson se estrelló en la gasolinera Citgo en 3100 Ensley 5-Points West Avenue. Una de las camionetas SUV de la JCSO también se estrelló contra un surtidor de gasolina. Los agentes incautaron 492 gramos de metanfetamina, 18 gramos de cocaína, 26 gramos de fentanilo, 48 gramos de heroína y 18 gramos de una mezcla de fentanilo/metanfetamina, dos armas robadas, cinco teléfonos celulares, tres balanzas digitales, bolsas pequeñas, una mochila y una riñonera del vehículo de Robertson.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigó el caso junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. El Fiscal Federal Auxiliar Darius C. Greene procesó el caso.