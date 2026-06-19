Narcotráfico en El Salvador: Histórica incautación de cocaína

La Marina Nacional de El Salvador decomisó 6,68 toneladas de cocaína tras interceptar dos embarcaciones en aguas del Pacífico.

Este operativo representa el golpe más contundente al narcotráfico internacional en la historia de la nación centroamericana.

El cargamento ilegal incautado tiene un valor económico estimado en 167 millones de dólares.

Marina Nacional intercepta cargamento millonario de droga

La Marina Nacional de El Salvador ejecutó un operativo militar masivo que culminó con la incautación de 6,68 toneladas de cocaína. La acción contra las redes criminales de Latinoamérica tuvo lugar en la Bocana El Cordoncillo, un sector estratégico del Estero de Jaltepeque, situado entre los departamentos de San Vicente y La Paz.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó mediante sus canales oficiales que la intervención marítima dejó un saldo de seis ciudadanos extranjeros capturados. Los detenidos, cuatro de nacionalidad colombiana y dos de origen ecuatoriano, se trasladaban distribuidos en dos botes con apenas seis horas de diferencia entre cada captura.

El Salvador rompe récord histórico en la guerra contra el narcotráfico

La exitosa operación militar del jueves estableció un nuevo récord nacional al superar el decomiso de 6,60 toneladas ejecutado el pasado 13 de febrero de 2026. Las autoridades locales informaron que la primera embarcación retenida resguardaba 3,425 toneladas de estupefacientes, mientras que la segunda transportaba 3,255 toneladas adicionales.

Con este resultado, el país acumula 13,286 toneladas de cocaína decomisadas durante el transcurso del año 2026, un inventario valuado en más de 332 millones de dólares. La presidencia reafirmó su compromiso de mantener la presión de las fuerzas de seguridad pública en corredores de tránsito donde antes operaban estructuras criminales internacionales.