NASA logra que el avión X-59 rompa la barrera del sonido

Qué pasó : El avión experimental X-59 de la NASA superó con éxito la velocidad del sonido por primera vez durante un vuelo de prueba.

: El avión experimental X-59 de la NASA superó con éxito la velocidad del sonido por primera vez durante un vuelo de prueba. Por qué importa : Este avance tecnológico busca revolucionar la aviación comercial al eliminar el estruendoso estampido sónico que limitaba los vuelos supersónicos en tierra.

: Este avance tecnológico busca revolucionar la aviación comercial al eliminar el estruendoso estampido sónico que limitaba los vuelos supersónicos en tierra. El dato clave: La aeronave completó una travesía de 81 minutos, alcanzando una velocidad máxima aproximada de 1.147 kilómetros por hora.

Hito histórico de la NASA en la Base de la Fuerza Aérea Edwards

La agencia espacial estadounidense marcó un precedente en la industria aeronáutica este viernes 5 de junio. El avión experimental X-59 despegó desde la Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en California, ejecutando un vuelo enfocado en evaluar sus cualidades subsónicas y supersónicas.

A los mandos de la aeronave estuvo el piloto de pruebas Jim ‘Clue’ Less, quien estabilizó el aparato a una altitud de 43.400 pies. Durante la misión, un avión de combate F-15 de la NASA escoltó el trayecto para medir con precisión la magnitud de la onda de choque.

Diseño aerodinámico y el futuro de las novedades comerciales

La ingeniería del X-59 destaca por una prolongada nariz de 10 metros que compone un tercio de su estructura total. Esta forma geométrica, sumada a un motor superior y una tobera especial, dispersa las ondas sonoras impidiendo el tradicional estallido sónico que causó el retiro del Concorde.

Jared Isaacman, administrador de la organización, adelantó que las próximas semanas traerán importantes novedades tecnológicas al intentar alcanzar la velocidad Mach 1.4. El objetivo definitivo es demostrar las capacidades comerciales de este sistema de transporte silencioso a finales de este año.