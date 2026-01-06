Ndoye lidera al Vitoria hacia su primera final de Copa tras ganar 1-2

6 de enero de 2026 – Deportes – EFE.

El futbolista senegalés Alioune Ndoye se convirtió en la figura central del encuentro al anotar dos goles durante el tiempo de compensación, permitiendo que el Vitoria Guimaraes remontara el marcador frente al Sporting. El gol decisivo ocurrió en la última jugada del partido y requirió la revisión del sistema de videoarbitraje para ser validado. Gracias a esta actuación individual, el equipo logró asegurar su victoria con un resultado de uno a dos, garantizando así su presencia en la instancia definitiva del torneo.

Esta clasificación representa un hito sin precedentes para el club dirigido por Luis Pinto, ya que nunca antes habían alcanzado la final de la Copa de la Liga de Portugal. Por el contrario, el Sporting de Lisboa, que ha obtenido este trofeo en cuatro ocasiones previas, parecía tener el control del enfrentamiento desde los primeros minutos. La ventaja inicial fue establecida por el colombiano Luis Suárez, quien aprovechó una asistencia de Trincao para poner a su equipo por delante en el marcador a los quince minutos de juego.

Durante gran parte del compromiso, el conjunto de Lisboa no enfrentó mayores dificultades para mantener su dominio y proteger su portería. Sin embargo, la dinámica del juego se transformó radicalmente cuando el cuerpo técnico del Vitoria decidió realizar modificaciones tácticas en la segunda mitad. Los ingresos de jugadores de refresco, especialmente la entrada de Ndoye al campo en la recta final, aportaron la energía y el empuje necesarios para presionar a la defensa rival en los momentos críticos.

La remontada comenzó a gestarse en el segundo minuto del tiempo añadido tras una jugada colectiva iniciada por la banda derecha. Un centro enviado al área recorrió toda la zona de peligro sin que los defensores lograran despejarlo, lo que permitió que Ndoye apareciera desde la segunda línea para rematar y vencer al guardameta Rui Silva. Este empate parcial generó una gran tensión en el estadio, ya que parecía que el destino del encuentro se definiría en la prórroga.

No obstante, cuando el reloj marcaba diez minutos después del tiempo reglamentario, un contraataque veloz por el sector izquierdo cambió el desenlace definitivo. La jugada terminó en un centro preciso hacia el centro del área chica donde, nuevamente, el delantero senegalés se encargó de empujar el balón hacia el fondo de las redes. Con este segundo tanto, el equipo de Guimaraes evitó el tiempo extra y selló su histórica clasificación ante el asombro de los aficionados presentes.

Tras este triunfo épico, el Vitoria Guimaraes ahora espera a su rival para la gran final, la cual disputará por primera vez en su trayectoria institucional. El oponente se decidirá en el próximo enfrentamiento entre el Benfica, que ostenta el récord de más títulos ganados en esta competición, y el Braga. El resultado del martes no solo elimina a uno de los favoritos, sino que abre una oportunidad dorada para que el club celebre un campeonato inédito en su vitrina.