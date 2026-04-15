Negocios se preparan para el concierto de Morgan Wallen en Tuscaloosa

15 de abril de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Se avecina otro gran fin de semana en la Universidad de Alabama con la llegada de la estrella de la música country Morgan Wallen a Tuscaloosa.

Se espera que se presente ante unos 80,000 fanáticos en el Estadio Bryant-Denny.

Los comerciantes locales no están preocupados por la seguridad, ya que confían plenamente en el personal de seguridad que estará presente antes, durante y después del concierto.

Net Mengumpum, propietario de Thai Basil, espera con entusiasmo lo que cree que será otro fin de semana rentable para su restaurante. El restaurante de Mengumpum, con 18 años de trayectoria, está ubicado en el corazón de The Strip.

“Oh, sí. Estamos preparados. Contrataremos personal adicional, tendremos suficiente gente porque ese día habrá otras 100,000 personas en la ciudad”, dijo Mengumpum.

Los líderes locales dicen que la cifra podría rondar los 80.000, casi agotando las entradas si se tratara de un partido de fútbol americano. En cualquier caso, los gerentes de bares como Shane Stencel afirman estar preparados.

“Este fin de semana se requiere la máxima intervención, se ha traído personal adicional”, dijo Stencel, quien trabaja como camarero en Crimson Tap House.

También se ha reforzado la seguridad en Bryant-Denny y sus alrededores, cuatro días después de que las autoridades cerraran The Strip tras los disturbios, con peleas y personas merodeando en las calles. La policía de Tuscaloosa arrestó a 11 personas.

“La policía de Tuscaloosa lo manejó muy bien”, dijo Mengumpum.

A Mengumpum no le preocupa en absoluto que se repita lo del fin de semana pasado. Aplaudió la decisión del director de seguridad pública de cerrar The Strip la noche del sábado.

“Tomaron una buena decisión porque se llenó de gente. No era seguro”, dijo Mengumpum.

“Ya lo han hecho antes. No es la primera vez que se enfrentan a algo así. Tengo plena confianza. Es decir, hemos tenido al presidente aquí, hemos tenido a muchas personalidades importantes”, dijo Stencel.