Néstor Lorenzo renueva como DT de Colombia tras el Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol ratificó la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia masculina.

El estratega argentino liderará el nuevo ciclo internacional tras alcanzar los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lorenzo registra un rendimiento destacado de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas en 51 partidos dirigidos.

Néstor Lorenzo continuará al frente de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó oficialmente la extensión del contrato del entrenador argentino Néstor Lorenzo. La decisión ratifica el respaldo de los directivos al proyecto técnico que comanda la tricolor nacional.

El estratega, al mando del banquillo desde 2022, guiará al equipo en las próximas competiciones internacionales de fútbol. Su gestión se destaca por mantener una estructura competitiva sólida en torneos continentales y mundiales.

El balance deportivo de Colombia de cara al nuevo ciclo

Durante su trayectoria, el timonel lideró al conjunto cafetero hasta los octavos de final del Mundial 2026, donde cayeron por penaltis ante Suiza tras avanzar como líderes de grupo. Además, logró el subcampeonato en la Copa América 2024 y una histórica racha de 28 partidos invicto.

Con un saldo de 31 triunfos en 51 compromisos disputados entre oficiales y amistosos, la FCF apuesta por la continuidad del proceso. Esta renovación busca consolidar el nivel competitivo del equipo para los retos internacionales del siguiente ciclo de rendimiento deportivo.