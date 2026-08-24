Netanyahu denuncia un complot iraní para matar a su hijo

Benjamín Netanyahu afirmó que las autoridades de Irán intentaron atentar contra la vida de uno de sus hijos.

La acusación busca justificar la asignación de esquemas de protección especial para su entorno familiar más cercano.

El estamento de seguridad israelí conocía el presunto plan desde hace meses bajo secreto del censor militar.

Declaraciones de Benjamín Netanyahu sobre la amenaza iraní

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó públicamente al gobierno de Irán de orquestar un atentado contra uno de sus hijos. Las declaraciones fueron emitidas durante una intervención en el medio televisivo Canal 14.

El mandatario no ofreció detalles sobre la fecha o las circunstancias del supuesto complot. Asimismo, evitó precisar si el objetivo del ataque era su hijo Avner o su hijo Yair.

Refuerzo de la seguridad familiar y censura militar

Una investigación del Canal 12 reveló que las agencias de inteligencia conocían la amenaza desde hace meses. Sin embargo, la censura militar impidió la divulgación pública de los hechos hasta la fecha.

Debido al nivel de riesgo en el escenario internacional, la agencia Shin Bet reforzó la protección personal de Sara Netanyahu y de los hijos del líder israelí de forma permanente.