Netanyahu ha rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial con Hamás

12 de agosto de 2025 – Jerusalén – EFE.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego parcial que incluya la liberación de rehenes en Gaza. En una entrevista con el canal i24, el mandatario afirmó que su gobierno ya ha intentado ese tipo de negociaciones en el pasado, pero que resultaron ser un engaño por parte de Hamás.

Netanyahu enfatizó que su principal objetivo es recuperar a “todos” los rehenes, tanto a los que siguen con vida como a los fallecidos. Aseguró que su gobierno está trabajando incansablemente para conseguir este fin, y por eso no considera viable una tregua que solo contemple una liberación parcial de los secuestrados.

Estas declaraciones del primer ministro se producen en un contexto de esfuerzos diplomáticos para reactivar una propuesta de cese al fuego. Recientemente, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, confirmó que su país está en conversaciones con Hamás e Israel para implementar una propuesta del enviado estadounidense para Oriente Medio.

Dicha propuesta contempla una tregua de 60 días en la que Hamás liberaría a diez rehenes vivos y 18 cuerpos de rehenes muertos. Durante este periodo, las partes negociarían el fin definitivo de la guerra. Sin embargo, Israel se ha mostrado reacio a aceptar esta última condición.

En la entrevista, Netanyahu reiteró que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que se cumplan todos sus objetivos. Estos incluyen la completa desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás como organización terrorista.

La postura del primer ministro subraya la inflexibilidad de su gobierno en las negociaciones. Con su rechazo a un acuerdo parcial, Netanyahu deja claro que su objetivo es una victoria total sobre Hamás y no está dispuesto a detener las operaciones militares sin lograr un compromiso definitivo.