Netflix se retira de la compra de Warner Bros Discovery tras oferta de Paramount Skydance

26 de febrero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
El gigante del entretenimiento Netflix ha confirmado oficialmente su decisión de retirarse de la competencia por adquirir Warner Bros Discovery. Esta resolución surge tras el análisis de la propuesta económica más reciente presentada por su competidor directo, Paramount Skydance. La junta directiva de la empresa vendedora determinó que los términos planteados por el grupo rival califican como una oferta superior bajo el marco de los acuerdos de fusión establecidos previamente entre las partes involucradas.
A pesar de que las negociaciones iniciales entre Netflix y Warner Bros Discovery habían mostrado un panorama favorable para los accionistas y un proceso regulatorio sencillo, la situación financiera cambió drásticamente. La dirección de la plataforma de streaming indicó que elevar el monto para igualar la oferta de su competidor ya no resulta una inversión atractiva ni rentable. Por este motivo, han optado por no ejercer su derecho a presentar una contraoferta que compitiera con el capital desplegado por la otra firma.
La propuesta revisada que inclinó la balanza a favor de Paramount Skydance incluye un pago en efectivo de treinta y un dólares por cada acción de la compañía. Este ajuste estratégico representa un incremento sobre los valores discutidos anteriormente y busca consolidar el control sobre el legendario estudio de cine y televisión. Además, el plan contempla pagos trimestrales adicionales para los socios en caso de que el cierre de la operación se extienda más allá de los plazos proyectados originalmente para finales del año 2026.
Uno de los puntos determinantes en esta transacción multimillonaria es el compromiso de Paramount Skydance de asumir las penalizaciones económicas derivadas de la ruptura del contrato previo. El grupo comprador se hará cargo de los dos mil ochocientos millones de dólares que Warner Bros Discovery adeuda a Netflix por finalizar su acuerdo preliminar. Asimismo, se ha garantizado la inyección de capital extra para asegurar que se cumplan todas las exigencias de solvencia impuestas por las entidades bancarias y prestamistas que financian el movimiento.
La oferta inicial de Netflix, que valoraba los activos de Warner Bros Discovery en aproximadamente setenta y dos mil millones de dólares, quedó superada por la agresiva estrategia de su rival. Al abrirse una ventana de respuesta de cuatro días hábiles, la empresa codirigida por Ted Sarandos evaluó los riesgos y beneficios de continuar en la puja, determinando finalmente que el valor empresarial total ya no justificaba el desembolso. Este movimiento marca un punto de inflexión en la consolidación de los medios de comunicación y las plataformas de transmisión en directo a nivel global.
El anuncio de la retirada de este histórico acuerdo de fusión se dio a conocer de forma simultánea a una serie de encuentros diplomáticos del alto mando de Netflix en la capital estadounidense. Mientras se definen los nuevos rumbos de la industria del entretenimiento tras la salida de uno de sus principales interesados, el mercado observa de cerca la integración de estos titanes corporativos. Con este desenlace, el sector de los contenidos digitales se prepara para una reconfiguración liderada por la nueva alianza entre Paramount y Warner.