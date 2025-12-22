Neymar fue operado con éxito mediante una artroscopia para corregir su lesión de menisco

22 de diciembre de 2025 – São Paulo – EFE.

El atacante estrella del Santos completó de manera satisfactoria una intervención quirúrgica realizada este lunes para tratar un problema en su rodilla izquierda. La operación consistió en una técnica mínimamente invasiva destinada a reparar una rotura de menisco que afectaba la movilidad y el rendimiento del deportista en la cancha.

El procedimiento médico tuvo lugar en un centro hospitalario de la localidad de Nova Lima bajo la supervisión del especialista Rodrigo Lasmar. Este cirujano es ampliamente reconocido por ser el responsable médico del equipo nacional de Brasil, lo que brindó seguridad al club sobre el cuidado de su principal figura.

Desde la institución deportiva donde se formó profesionalmente el futbolista se emitió un comunicado oficial confirmando que los resultados fueron positivos. El equipo brasileño informó que el estado de salud general del jugador es óptimo tras salir del quirófano, cumpliendo así con las expectativas iniciales de los médicos.

Se espera que el futbolista abandone las instalaciones médicas durante la misma jornada de hoy para iniciar de inmediato sus labores de recuperación física. Este proceso de rehabilitación le impedirá participar en encuentros oficiales durante un periodo estimado de treinta días, mientras recupera la fuerza en su articulación.

Al mismo tiempo el jugador se encuentra en una etapa crucial respecto a su vinculación laboral, ya que su actual contrato está por expirar a finales de este mes. Existe un diálogo constante con la directiva del equipo para extender su permanencia, con la mirada puesta en la próxima cita mundialista.

El gran anhelo del deportista es representar a su país en el torneo internacional que se celebrará en Norteamérica durante el año próximo. A pesar de los problemas físicos que han marcado su temporada reciente, el delantero mantiene la firme convicción de convencer al seleccionador nacional para liderar el ataque brasileño.