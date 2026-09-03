Nick Saban advierte a LSU sobre fichar jugadores de la NFL

Nick Saban advierte a LSU y Lane Kiffin sobre los riesgos de incluir a exjugadores de la NFL en sus plantillas universitarias.

El debate surge en medio de un proceso legal en Baton Rouge que busca definir si antiguos profesionales pueden regresar al Deporte Universitario.

Saban cuestiona la equidad del fútbol americano colegial al enfrentar a jugadores de hasta 27 años contra jóvenes de 18 años.

El debate sobre exjugadores de la NFL en el fútbol americano universitario

Nick Saban, exentrenador de Alabama y actual analista deportivo, lanzó una firme advertencia a LSU y al técnico Lane Kiffin durante el programa The Pat McAfee Show. El especialista aconsejó actuar con cautela ante la posibilidad de incorporar a antiguos profesionales de la NFL en sus alineaciones.

Esta declaración coincide con una audiencia sobre mandato judicial realizada en Baton Rouge, Louisiana. En dicho tribunal, un juez evalúa el estatus legal para permitir que instituciones académicas sumen deportistas profesionales que hayan sido cortados por sus franquicias.

Impacto en la equidad competitiva y la necesidad de leyes federales

Para Saban, el deporte estudiantil atraviesa una transformación sin reglas claras en disciplinas clave como el fútbol americano y el baloncesto. Esta situación desequilibra las competiciones al enfrentar a atletas experimentados de 27 años contra jóvenes universitarios de apenas 18.

Ante la falta de regulación, el analista propuso la creación de una legislación antimonopolio a nivel federal para resolver el vacío legal existente. Asimismo, advirtió a los Tigers de LSU que una victoria judicial local podría ser apelada posteriormente, generando duras consecuencias para la institución.