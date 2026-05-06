Niña de 7 años muere en atropello con fuga en Hazel Green

6 de mayo de 2026 – HAZEL GREEN, Alabama – Agencias.

Una niña de 7 años fue atropellada y murió a causa de un vehículo en Hazel Green el martes por la noche, según informó la Oficina del Forense del Condado de Madison.

El forense del condado de Madison, Tyler Berryhill, dijo que el vehículo que atropelló a la niña abandonó la escena. Berryhill señaló que la menor de 7 años murió debido a lesiones por traumatismo contundente.

Don Webster, portavoz de HEMSI, informó que la niña fue atropellada en el área de Walker Lane y Jimmy Fisk Road en Hazel Green alrededor de las 7:54 p.m.

Webster confirmó que la menor murió en el lugar de los hechos.

Según Webster, al lugar acudieron HEMSI, el Departamento de Bomberos de Hazel Green, el Escuadrón de Rescate del Condado de Madison, la Oficina del Alguacil del Condado de Madison y la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama.

La investigación continúa en curso en este momento.